شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصرى يهدر فرصة جديدة لهز شباك بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرمت عارضة منتخب بوتسوانا المنتخب المصرى من التقدم بالهدف الأول بعدما اصطدمت كرة أحمد حسن كوكا في العارضة بعدما تصدى حارس مرمى بتسوانا لكرة قوية من أحمد فتحى الظهير الأيمن للفراعنة الذى قام بهجمة عنترية من الجانب الأيمن.

وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.