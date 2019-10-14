شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وبوتسوانا.. حمدى فتحى يشارك للمرة الأولى بدلاً من الننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل حمدى فتحى، مدافع وسط المنتخب الوطنى كبديل لمحمد الننى في الدقيقة 53 من عمر المباراة المقامة بين المنتخب المصرى وبوتسوانا في اللقاء الودى المقام بينهما باستاد برج العرب ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وتعد هذه المباراة الأولى لحمدى فتحى مع المنتخب المصرى بعد تألقه اللافت مع فريقه الأهلى.

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وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.