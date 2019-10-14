شكرا لقرائتكم خبر عن الشورت سبب تأخير انطلاق مباراة المنتخب الوطنى وبوتسوانا في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر انطلاق إقامة مباراة المنتخب الوطني ونظيره بوتسوانا في موعدها طبقا للاتفاق المسبق بين الفريقين بسبب أزمة الشورت حيث أصر مسئولو بوتسوانا على ارتداء الشورت الأبيض وهو ما كان سيرتديه المنتخب المصري، إلا أن مسئولي الأخير تفهموا الأمر وقاموا بتغيير الشورت إلى الأسود بناء على رغبة من إبراهيم نور الدين حكم المباراة .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين المنتخبين في كل شيء.

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وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.