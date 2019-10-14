شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعادل مع الرجاء 1/1 فى آخر تجاربه الودية استعدادًا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الترسانة مع الرجاء المطروحى بهدف لمثله في المباراة الودية الأخيرة التي جرت بين الفريقين استعدادًا لبداية القسم الثانى المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الجارى.

تقدم عمر طارق للترسانة في الدقيقة 25 من عمر المباراة، وتعادل الرجاء في الشوط الثانى في تجربة مفيدة للفريقين، بعدما أشرك المديرون الفنيون معظم اللاعبين للاطمئنان عليهم قبل انطلاق المسابقة.

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كان الترسانة قد خاض العديد من المباريات الودية ونجح في تحقيق نتائج إيجابية مع ناديي الإنتاج الحربى والمقاولون العرب بعدما حقق الفوز في الأولى بهدف مقابل لا شىء وتعادل في الثانية بهدفين لمثليهما.