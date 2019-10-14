شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعادل مع الرجاء 1/1 فى آخر تجاربه الودية استعدادًا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الترسانة مع الرجاء المطروحى بهدف لمثله في المباراة الودية الأخيرة التي جرت بين الفريقين استعدادًا لبداية القسم الثانى المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الجارى.
تقدم عمر طارق للترسانة في الدقيقة 25 من عمر المباراة، وتعادل الرجاء في الشوط الثانى في تجربة مفيدة للفريقين، بعدما أشرك المديرون الفنيون معظم اللاعبين للاطمئنان عليهم قبل انطلاق المسابقة.
كان الترسانة قد خاض العديد من المباريات الودية ونجح في تحقيق نتائج إيجابية مع ناديي الإنتاج الحربى والمقاولون العرب بعدما حقق الفوز في الأولى بهدف مقابل لا شىء وتعادل في الثانية بهدفين لمثليهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يتعادل مع الرجاء 1/1 فى آخر تجاربه الودية استعدادًا للقسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.