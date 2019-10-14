سوبر كورة.. الجماهير تستقبل حسام البدرى بهذه الهتافات فى أول لقاء للفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هتفت الجماهير لحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى مباراة الفراعنة وبوتسوانا، الودية والمقامة حاليًا ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. Advertisements وأعلن حسامَ البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية أمام بتسوانا، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.

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