شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسام البدرى يجبر خاطر مشجع من ذوى الهمم ويقبل هديته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح أحد المشجعين من ذوى الهمم هدية لحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى خلال مباراة بوتسوانا الودية المقامة حاليًا ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكانت الهدية عبارة عن علم مصر من مشجع من ذوى الهمم وحرص البدرى على قبول الهدية والتقاط الصور التذكارية مع المشجع الذى دخل فى حالة كبيرة من الفرحة والسعادة.

وأعلن حسامَ البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية أمام بتسوانا، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.