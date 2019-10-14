شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع بوتسوانا فى شوط أول عشوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب مصر سلبيًا، مع بوتسوانا فى الشوط الأول من عمر المباراة الودية المقامة بينهما حاليًا على استاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.

شهدت بداية المباراة أداءً عشوائيًا من جانب منتخب مصر، ووضح غياب الربط والتفاهم بين لاعبى الفراعنة فى ظل وجود بعض التغييرات فى التشكيل عن الفترة الماضية، فضلاً عن منح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد أمثال عبد الله جمعة.

وبدأ منتخب مصر فى السيطرة على الكرة بعد مرور 10 دقايق، نظرًا لتكتل لاعبى بوتسوانا ولجوئهم للتأمين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وفى الدقيقة 14 سدد أحمد حسن كوكا تصويبة قوية فى اتجاه مرمى بوتسوانا لكنها تمر فوق العارضة.

ويهدر كوكا فرصة جديدة فى الدقيقة 17، بعدما نجح حسين الشحات فى مراوغة مدافع بوتسوانا وتوجيه كرة عرضية فى اتجاه كوكا الذى سددها فوق العارضة بغرابة.

وواصل كوكا مسلسل إهدار الفرصة السهلة أمام مرمى بوتسوانا، وفى الدقيقة 30 تسلم تمريرة حريرية من تريزيجيه وضعته فى مواجهة مرمى بوتسوانا إلا أن كوكا يفشل فى إسكانها فى شباك بوتسوانا، قبل أن يضيع حسين الشحات فرصة جديدة فى الدقيقة 32.

وفى الدقيقة 35 يشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة الدولى، البطاقة الصفراء فى وجه المدير الفنى لمنتخب بوتسوانا بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، مع تحذيره من الطرد فى حالة تكرار الاعتراض بشكل غير لائق.. ورغم سيطرة منتخب مصر الكاملة على مجريات الشوط الأول إلا أنه يفشل فى ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.