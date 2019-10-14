شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الإعلاميين وديًا استعدادًا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا وديًا على ضيفه الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.

سيطر الأهلي على مجريات هذا الشوط من اللقاء، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، عدة تغييرات حيث أشرك علي لطفي وسعد سمير وحسين السيد ومحمد عبد المنعم وصالح جمعة وجيرالدو بدلاً من شريف إكرامي ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد هاني ووليد سليمان ومحمد محمود.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة جيرالدو داخل منطقة الجزاء في الشوط الثاني لكن صالح جمعة أهدرها، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وحرص فايلر في مباراة اليوم على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات والعائدين من الإصابة مثل محمد محمود وسعد سمير، بينما منح فرصة المشاركة في المباراة كاملة لثلاثي ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ ووليد أزارو.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.