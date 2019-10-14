شكرا لقرائتكم خبر عن ايريكسن علي رادار النادي الملكي في يناير والان مع التفاصيل

حدد ريال مدريد الاسباني اللاعب الدنماركي خط وسط توتنهام الانجليزي ايريكسن اول صفقة له في يناير القادم

ولن يتمسك الفريق الانجليزي بلاعب فسوف ينتهي عقده في الصيف القادم ويريد النادي بيعه في الشتاء للاستفادة من ثمن اللاعب علي ان يذهب مجانا

وكان اللاعب قريب من النادي الملكي في الانتقالات الاخيرة الا ان النادي الاسباني فضل الفرنسي بول بوجبا ولكن توقفت المفاوضات

ويدخل يوفنتوس الايطالي في منافسة قوية مع الملكي علي خدمات اللاعب الدنماركي حيث قدمو لاعب الوسط الفرنسي رابيو في صفقة تبادلية