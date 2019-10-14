شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تهدد بإنهاء مسيرة أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم مبكراً ! والان مع التفاصيل
تعرض النجم البرازيلي نيمار لاصابة جديدة مع منتخب بلاده البرازيل خلال وديته مع نظيره النيجيري في سنغافورة مساء الأحد.
وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب نجمه البرازيلي ٤ اسابيع وكشفت التقارير الطبية بإصابة اللاعب في العضلة الخلفية أثناء مشاركته امام نيجيريا.
ويذكر انه لم يمر كثير من الوقت على الإصابة السابقة للاعب نيمار المرشح دائما ليكون افضل لاعب في العالم وهو أغلى لاعب كرة قدم كان عرضة للاصابات في اخر موسمين وقد تنهي الاصابات مشوار اللاعب مبكرا في المستطيل الاخضر كما فعلت مع مواطنه رونالدو النجم البرازيلي.
والجدير بالذكر ان نيمار لايزال هدفا رئيسيا لنادي برشلونة الاسباني بعد ان قد غادر النادي نفسه في صيف ٢٠١٧ في صفقة تعد اغلي صفقة في تاريخ كرة القدم ٢٢٢ مليون يورو .
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابات تهدد بإنهاء مسيرة أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم مبكراً ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.