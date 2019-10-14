شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تهدد بإنهاء مسيرة أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم مبكراً ! والان مع التفاصيل

تعرض النجم البرازيلي نيمار لاصابة جديدة مع منتخب بلاده البرازيل خلال وديته مع نظيره النيجيري في سنغافورة مساء الأحد.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب نجمه البرازيلي ٤ اسابيع وكشفت التقارير الطبية بإصابة اللاعب في العضلة الخلفية أثناء مشاركته امام نيجيريا.

ويذكر انه لم يمر كثير من الوقت على الإصابة السابقة للاعب نيمار المرشح دائما ليكون افضل لاعب في العالم وهو أغلى لاعب كرة قدم كان عرضة للاصابات في اخر موسمين وقد تنهي الاصابات مشوار اللاعب مبكرا في المستطيل الاخضر كما فعلت مع مواطنه رونالدو النجم البرازيلي.

والجدير بالذكر ان نيمار لايزال هدفا رئيسيا لنادي برشلونة الاسباني بعد ان قد غادر النادي نفسه في صيف ٢٠١٧ في صفقة تعد اغلي صفقة في تاريخ كرة القدم ٢٢٢ مليون يورو .