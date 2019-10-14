العرب يضعون بصمتهم في تاريخ الدوري الانجليزي

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اختارت صحيفة ميرور الانجليزية النجمين العربيين المصري صلاح والجزائري رياض محرز ضمن افضل ٥٠ لاعبا في ال١٠ اعوام الاخيرة في البريميرليج
وجاء محرز الفائز بلقب الدوري الانجليزي مرتين وكان افضل لاعب في الدوري الانجليزي مع ليستر سيتي في عام ٢٠١٦ والذي توج بالدوري الانجليزي في ذاك العام في المرتبة ١٤ ضمن لاعبين البريميرليج.
وانتقل محرز في صفقة قدرت ب٦٠مليون جنيه سترليني الي مانشستر سيتي وفاز بلقب الدوري الانجليزي في الموسم الماضي مع فريقه الجديد مان سيتي.
وجاء محمد صلاح في المركز ١٦ وكانت اهم انجزات الفرعون المصري هداف الدوري لمرتين متتاليتين وافضل لاعب في الدوري وقاد ليفربول للفوز في الكثير من المناسبات ، ولم تبعده عن حامل اللقب مانشستر سيتي الا نقطة واحدة.
ومازال الفرعون المصري يبحث عن لقبه الاول في الدوري الانجليزي وهذا الموسم مبشر جدا لنيل اول لقب له مع الريدز حيث ان ليفربول المتصدر بفارق ٨ نقاط عن المركز الثاني مان سيتي.
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