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أنسو فاتي.. تجديد العقد بشرط جزائي قيمته 200 مليون يورو؟

أظهر اللاعب الشاب أنسو فاتي إمكانيات فنية محترمة، مما جعله يحظى بثقة مدرب المنتخب الإسباني دون سن الـ21 عاما. تألق فاتي بشكل لافت في المباريات التي لعبها على قلتها جعل برشلونة يعمل بجدية على تمديد عقده بشروط جديدة.

ذكرت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" في تقرير لها أنه من المستبعد أن يعود موهبة برشلونة أنسو فاتي (16 عاما) للعب في صفوف الفريق الرديف للنادي هذا الموسم. بل على العكس من ذلك يسعى المدير الفني لبطل الدوري الإسباني إرنيستو فالفيردي إلى تثبيت مكانته في الفريق الأول لمشاركته في مباريات أكثر حتى يتمكن من إراحة بعض اللاعبين الأساسيين من وقت لآخر.

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وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن النادي الكتالاني يسعى إلى تجديد عقد فاتي، حيث سيتم رفع راتبه مع وضع شرط جزائي يحمي البلوغرانا من أطماع الأندية المنافسة التي قد تفكر في خطف الموهبة الشابة ذو الأصول الأفريقية. ويسعى برشلونة إلى أن تكون قيمة الشرط الجزائي في حدود 200 مليون يورو في العقد الذي يٌتوقع تجديده قريباً.

يشار إلى أن أول ظهور لفاتي بقميص البلوغرانا كان في آب/ أغسطس الماضي في لقاء ريال بيتيس ضمن منافسات "الليغا" الإسبانية، والتي انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين. وأصبح فاتي ثاني أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يخوض مباراة في الليغا، بعد المدافع فيسنتي مارتينيز، الذي حمل قميص الفريق الكتالاني في عام 1941، والذي كان يصغر فاتي حينها بـ 18 يوماً فقط.