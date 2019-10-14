الإصابات تضع زيدان ريال مدريد في حيرة

الإثنين 14 أكتوبر 2019

زيدان

اعرب الفرنسي ذين الدين زيدان عن استياءه من الموقف الذي وقع فيه الفريق الملكي ريال مدريد مؤخرا عقب اعلان اصابة كل من الكرواتي لوكا مودرتيش وجاريس بيل في مواجهة منتخبي كرواتيا وويلز ضمن تصفيات اوربا 2020.

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ويعاني كذلك الالماني توني كروس من الاصابة ، مما يحرم الريال من خدمات افضل عناصره في مواجهاته المقبلة التي يبدأها بمواجة ريال مايوركا ثم جلطة سراي وبرشلونة.

لم تكن الاصابات وحدها هي الهاجس الوحيد الذي اقلق زيدان خلال الفترة الماضية ، بل زاد الامر سوء ، و انشغال الدوليين مع منتخباتهم الوطنية ، بالاضافة لغياب خاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وابراهيم دياز و فاضطر زين الدين زيدان لاشراك ابنه الثالث ثيو صاحب ال17 ربيعا في مران الملكي.

ويري مراقبون ان زيدان بات اكثر رعونة في التعامل حتي مع اقرب الناس إليه بسبب مايعانيه من ضغوط ، يضاف لها قلقه المعلن تجاه الكلاسيكو المقبل بين الريال وبرشلونة والذي يقام في كتالونيا معقل برشلونة وهي المنطقة التي تشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار السياسي واحداث شغب بسبب احكام قضائية ضد 9 من زعماء كالونيا ، من المنتظر ان تؤثر سلبا علي احداث كلاسيكو الارض بين الملكي وبرشلونة.