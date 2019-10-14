ايريكسن علي رادار النادي الملكي في يناير 

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
حدد ريال مدريد الاسباني اللاعب الدنماركي خط وسط توتنهام الانجليزي ايريكسن اول صفقة له في يناير القادم
ولن يتمسك الفريق الانجليزي بلاعب فسوف ينتهي عقده في الصيف القادم ويريد النادي بيعه في الشتاء للاستفادة من ثمن اللاعب علي ان يذهب مجانا
وكان اللاعب قريب من النادي الملكي في الانتقالات الاخيرة الا ان النادي الاسباني فضل الفرنسي بول بوجبا ولكن توقفت المفاوضات
ويدخل يوفنتوس الايطالي في منافسة قوية مع الملكي علي خدمات اللاعب الدنماركي حيث قدمو لاعب الوسط الفرنسي رابيو في صفقة تبادلية /محمد حسين
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