مشاهد مباراة مصر وبوتسوانا مباراة ودية بث مباشر بدون تقطيع

الإثنين 14 أكتوبر 2019

مصر

تنطلق مباراة مصر وبتسوانا الودية اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019 في السابعة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2021 في نوفمبر المقبل.



* موعد المباراة والقناة الناقلة : تنطلق مباراة مصر وبتسوانا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport

* القنوات الناقلة والبث المباشر : البث مباشر مباراة مصر ضد بتسوانا اليوم ودياً، حيث تُذاع المباراة الودية في يوم الإثنين عبر شبكات قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية لمباريات المنتخب الودية، حيث تُذاع مباراة مصر ضد بتسوانا على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport بالإضافة إلى موقع الفجر الرياضي عبر شبكة الإنترنت.

يخوض المنتخب الوطني أولى مباراته الودية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وأمم أفريقيا 2021 المشتركة. ودعت مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي استضافتها على أرضها ووسط جمهورها بعد خسارتها على يد جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الستة عشر من البطولة. يحتل منتخب مصر رأس المجموعة السابعة في تصفيات أمم أفريقيا برفقة كلا من كينيا وجزر القمر وتوجو

وطلب اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني من الجهات الأمنية حضور 40 ألف مشجع وهو ما وافق عليه الأمن مبدئيا.

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. وأوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر .

