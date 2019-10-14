صلاح ومحرز يضعون بصمتهم في تاريخ الدوري الانجليزي

الإثنين 14 أكتوبر 2019

صلاح ومحرز

اختارت صحيفة ميرور الانجليزية النجمين العربيين المصري صلاح والجزائري رياض محرز ضمن افضل ٥٠ لاعبا في ال١٠ اعوام الاخيرة في البريميرليج



وجاء محرز الفائز بلقب الدوري الانجليزي مرتين وكان افضل لاعب في الدوري الانجليزي مع ليستر سيتي في عام ٢٠١٦ والذي توج بالدوري الانجليزي في ذاك العام في المرتبة ١٤ ضمن لاعبين البريميرليج.

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وانتقل محرز في صفقة قدرت ب٦٠مليون جنيه سترليني الي مانشستر سيتي وفاز بلقب الدوري الانجليزي في الموسم الماضي مع فريقه الجديد مان سيتي.

وجاء محمد صلاح في المركز ١٦ وكانت اهم انجزات الفرعون المصري هداف الدوري لمرتين متتاليتين وافضل لاعب في الدوري وقاد ليفربول للفوز في الكثير من المناسبات ، ولم تبعده عن حامل اللقب مانشستر سيتي الا نقطة واحدة.

ومازال الفرعون المصري يبحث عن لقبه الاول في الدوري الانجليزي وهذا الموسم مبشر جدا لنيل اول لقب له مع الريدز حيث ان ليفربول المتصدر بفارق ٨ نقاط عن المركز الثاني مان سيتي.