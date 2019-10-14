الاصابات تهدد بإنهاء مسيرة نيمار مبكرا

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
تعرض النجم البرازيلي نيمار لاصابة جديدة مع منتخب بلاده البرازيل خلال وديته مع نظيره النيجيري في سنغفورة مساء الاحد
واعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب نجمه البرازيلي ٤ اسابيع وكشفت التقارير الطبية باصابة اللاعب في العضلة الخلفية اثناء مشاركته امام ناجيريا
ويذكر انه لم يمر كثير من الوقت علي الاصابة السابقة للاعب . نيمار المرشح دائما ليكون افضل لاعب في العالم وهو اغلي لاعب كرة قدم كان عرضي للاصابات في اخر موسمين وقد تنهي الاصابات مشوار اللاعب مبكرا في المستطيل الاخضر كما فعلت مع مواطنه رونالدو النجم البرازيلي
والجدير بالذكر ان نيمار لايزال هدفا رئيسيا لنادي برشلونة الاسباني بعد ان قد غادر النادي نفسه في صيف ٢٠١٧ في صفقة تعد اغلي صفقة في تاريخ كرة القدم ٢٢٢ مليون يورو . /محمد حسين
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