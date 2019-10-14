شكرا لقرائتكم مصر وبتسوانا .. حسين الشحات يعود للمنتخب بعد 363 يوما غياب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر وبتسوانا يعود حسين الشحات لاعب منتخب مصر و النادى الأهلى لتشكيل الفراعنة امام بتسوانا وستقام المباراه على ستاد برج العرب، ضمن برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون. ويعد ظهور حسين الشحات لاعب الأهلى بعد غياب 363 يوما عن المنتخب الأول فى مباراة سيوزلاندا فى تصفيات امم افريقيا

تشكيل الفراعنة في مباراة مصر وبتسوانا Advertisements وأعلن حسام البدرى تشكيل منتخب مصر وجاء على النحو التالى : محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء واحمد حجازى واحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد و حسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدا فى الهجوم.

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