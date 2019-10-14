شكرا لقرائتكم وصول أتوبيس المنتخب الوطنى ملعب برج العرب استعدادا للقاء مصر وبتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر وبتسوانا وصل أتوبيس المنتخب الوطنى ملعب برج العرب الذى يحتضن لقاء الفراعنة وبوتسوانا الودى في التجربة الأولى لحسام البدرى كمديرا فنيا للمنتخب .

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وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية بعد قليل أمام بتسوانا على استاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.