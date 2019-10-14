شكرا لقرائتكم فرص شيكابالا تتضاءل في مشاركة الزمالك أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاءلت فرص محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، فى المشاركة مع فريقه خلال مواجهة الأهلى، بالمباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومازال شيكابالا يخضع لبرنامج تأهيل خاص ولم يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه، منذ أن تعرض للإصابة العضلية خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأدت لغيابه عن مواجهة إف سى مصر فى الجولة الثالثة والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أدى محمود عبد الرازق شيكابالا تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، على هامش التدريب الجماعى الذى أقيم اليوم، وفقًا للبرنامج الذى حدد له لتجهيزه للفترة المقبلة، فى ظل معاناته من إصابة عضلية.