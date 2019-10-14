فرص شيكابالا تتضاءل في مشاركة الزمالك أمام الأهلي...

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ومازال شيكابالا يخضع لبرنامج تأهيل خاص ولم يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه، منذ أن تعرض للإصابة العضلية خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأدت لغيابه عن مواجهة إف سى مصر فى الجولة الثالثة والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
أدى محمود عبد الرازق شيكابالا تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، على هامش التدريب الجماعى الذى أقيم اليوم، وفقًا للبرنامج الذى حدد له لتجهيزه للفترة المقبلة، فى ظل معاناته من إصابة عضلية.
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