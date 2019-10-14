شكرا لقرائتكم 4 سعوديين بقوا في المنتخب منذ آخر مواجهة أمام فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يبق سوى 4 لاعبين سعوديين شاركوا في آخر مباراة أمام فلسطين في قائمة المدرب الفرنسي هيرفي رينار، وهم مرشحون للظهور مجدداً عندما يلتقي المنتخبان في ملعب فيصل الحسيني يوم الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين في التصفيات الماضية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 وتحديداً في نوفمبر من عام 2015، وأقيمت في العاصمة الأردنية عمّان وانتهت بالتعادل السلبي.

ودخل بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي حينها بقائمة شهدت تواجد خالد شراحيلي وأسامة هوساوي وعبدالله الزوري وياسر الشهراني وعبدالملك الخيبري وسلمان الفرج ومحمد السهلاوي ويحيى الشهري وسلمان مؤشر وتيسير الجاسم وياسين حمزة.

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ولم يبق سوى يحيى الشهري وسلمان الفرج وياسر الشهراني، والحارس الاحتياطي حينها محمد العويس في القائمة الدولية التي اختارها هيرفي رينار لمواجهتي سنغافورة وفلسطين.

واختار أسامة هوساوي وتيسير الجاسم اعتزال كرة القدم الدولية بعد نهاية مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا، ولحقهم عمر هوساوي الذي كان على دكة البدلاء في تلك المواجهة قبل أسبوع، بينما توقف نايف هزازي عن مزاولة كرة القدم ولا يتربط بأي نادِ حالياً منذ نهاية علاقته مع أحد في نهاية الموسم الماضي.

ولم تستمر مسيرة وليد باخشوين مع المنتخب بعدما تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي عقب تلك المواجهة بقرابة 6 أشهر، والأمر ينطبق على زميله في الأهلي حينها مصطفى بصاص الذي اختفى عن قائمة فريقه في العام والنصف الماضي قبل أن يعود مجدداً مع المدرب المقال برانكو إيفانكوفيتش.

وتم إيقاف شايع شراحيلي الذي ترك النصر وانضم إلى القادسية لمدة عام منتصف الموسم الماضي بسبب المنشطات، وفقد حسن معاذ فرصة التواجد الدولي، وحرمت الإصابة نواف العابد من مباريات كثيرة مع الهلال وكذلك التواجد مع المنتخب السعودي بكأس العالم 2018، أما فهد المولد مهاجم اتحاد جدة فيقضي عقوبة انضباطية بسبب المنشطات.