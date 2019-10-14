شكرا لقرائتكم فيدرر يؤكد مشاركته في أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لاعب التنس السويسري روجر فيدرر يوم الاثنين أنه استجاب لنداء قلبه وقرر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

وشارك فيدرر (38 عاما) في الأولمبياد أربع مرات بدأها في ألعاب سيدني 2000. وفي نسخة 2008 فاز بذهبية الزوجي مع مواطنه ستانيسلاس فافرينكا وحقق فضية فردي الرجال في 2012. وغاب فيدرر عن أولمبياد ريو 2016 بسبب إصابة في الركبة.

وقال اللاعب السويسري للصحفيين خلال مناسبة ترويجية في طوكيو: في نهاية المطاف اتخذ قلبي القرار لأنني أرغب في المشاركة في الألعاب الأولمبية مجددا.

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وسيسعى فيدرر للفوز بذهبية فردي الرجال في الألعاب المقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس وهي الجائزة الكبيرة الوحيدة التي لم يحققها فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف فيدرر الذي سيكمل 39 عاما خلال أولمبياد طوكيو : كنت أناقش هذه المسألة مع فريقي لعدة أسابيع. بالأحرى لعدة شهور. ماذا يجب أن أفعل في فترة الصيف بعد انتهاء ويمبلدون وقبل انطلاق أمريكا المفتوحة في 2020.

وختم: حملت علم سويسرا مرتين في ألعاب أثينا وبكين. فزت بذهبية وفضية وأحب المشاركة في الأولمبياد مرة أخرى لهذا أشعر بحماس كبير.