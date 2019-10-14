شكرا لقرائتكم الاتفاق يعين المسحل رئيساً لـ"التنفيذي".. ويجدد الثقة بالعطوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عين الاتفاقيون محمد المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي بدلاً من هلال الطويرقي الذي تقم باستقالته عقب الخسارة من الهلال في الجولة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجددت إدارة خالد الدبل الثقة بالمدرب السعودي خالد العطوي بعد سلسلة من النتائج المتعثرة، وقال عبدالرحمن البنعلي العضو الذهبي في النادي بأن مشروع بناء فريق اتفاقي قوي يحتاج إلى المزيد من الوقت، وأن خالد العطوي هو الرجل المناسب لهذا المشروع.

ورفض المسحل، رئيس المجلس التنفيذي الجديد الاستعجال بالحكم على العطوي، وقال: اطلعنا على تقرير مفصل من المدرب خالد العطوي ووجدنا أنه من المبكر الحكم على الفريق من مباراة أو مباراتين، وما زال هناك فرصة كبيرة ليقدم الفريق مستويات أفضل.