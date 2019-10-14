شكرا لقرائتكم "فيروس فيفا" يضرب خربين ويغيبه عن الهلال 6 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الهلال إصابة مهاجمه السوري عمر خربين بالتواء في مفصل القدم سيجبره على البقاء بعيداً عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وتعرض خربين إلى الإصابة في مباراة منتخب بلاده الأسبوع الماضي أمام المالديف ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، وغادر الملعب مباشرة متأثراً بإصابته.

وقال حساب الهلال على "تويتر" إن المهاجم السوري الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى بيراميدز المصري، سيخضع إلى برنامج علاجي بين 4 و6 أسابيع.

وخاض خربين 6 مباريات مع الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها 4 أهداف.