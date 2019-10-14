«الظهور الأول للبدري».. انطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا.. وميتشو يتابع من المدرجات.. بث مباشر للمباراة

الموجز

بدا منذ قليل اللقاء الودين للمنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره بوتسوانا، في المباراة التي تجمعهما علي استاد برج العرب استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وتشهد المواجهة الودية بين مصر وبتسوانا، الظهور الأول للمنتخب مع الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة مديره الفني الجديد حسام البدري، ويعاونه طارق مصطفى وأحمد أيوب بمنصب المدرب العام وسيد معوض بمنصب المدرب المساعد وأيمن طاهر بمنصب مدرب حراس المرمى.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا في المباراة، التي تجمعهما على ملعب برج العرب في اللقاء الودي، الذي يجمعهما استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، حسين الشحات.

ميتشو يتابع

يتجه الصربي ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، من أجل مشاهدة مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا المقررة إقامتها فى السابعة مساء اليوم.

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وحرص ميتشو على مشاهدة ودية مصر وبتسوانا من أرض الملعب، من أجل متابعة لاعبى الزمالك الدوليين المنضمين لصفوف الفراعنة، وذلك قبل مواجهة الأهلى يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

ويقود الثنائي دوسان المدرب العام لفريق الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات المقامة حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بدلاً من ميتشو الذى توجه إلى برج العرب.

ويغيب عن تدريبات الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسى المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعى المنتخب الأولمبى محمد صبحى ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى.

وصعد ميتشو 11 لاعبًا من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كل من: أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999

المنتخب في ثوبه الجديد

ويظهر المنتخب المصري بثوبه الجديد للمرة الأولى تحت قيادة مديره الفني حسام البدري مساء اليوم الاثنين أمام بتسوانا.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى مع البدري وجهازه المعاون في السابعة مساء اليوم الاثنين بملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة تليفزيونيا عبر "أون سبورت" وقناة "تايم سبورت" التردد الأرضي.

ويقود الإعلامي أحمد شوبير الأستوديو التحليلي بقناة "أون سبورت" ومعه طاقم التحليل المكون من طه إسماعيل وحازم إمام وعبدالظاهر السقا، ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.لموجز