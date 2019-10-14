«خبر سعيد».. تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع في مصر بـ«إجراء قانوني»

الموجز

«لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة، وعفا الله عما سلف لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي».. بهذه الكلمات أعلن رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، الاثنين، تنازله عن جميع القضايا والشكاوى التي قدمها للمحاكم المصرية ضد من أساء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة".

وأضاف: "لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي.. وعفا الله عما سلف".

وقبل أسابيع، كلف آل الشيخ محاميه في مصر بملاحقة عدد من الأسماء التي وجهت له سبابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه بالسعودية انسحب من الاستثمار الرياضي في مصر في سبتمبر 2018، بعد فتره من شرائه نادي الأسيوطي وتحويله إلى نادي بيراميدز.

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وفي أغسطس 2019، اشترى آل الشيخ، نادي ألميريا الإسباني، الذي ينافس في الدرجة الثانية، وكلف المصري محمد العاصي، المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، بالقيام بمهام المدير التنفيذي للنادي الإسباني.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة استحواذ آل الشيخ على ألميريا بلغت 20 مليون يورو، إضافة إلى 7 ملايين لتسوية ديون النادي.

ويمتد تاريخ نادي ألميريا إلى 30 سنة، شارك فيها 6 مواسم في الألفية الثالثة ضمن دوري الدرجة الأولى، أبرزها في موسم 2007-2008 عندما حل ثامنا.