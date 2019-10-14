الاستماع الى غاكسوين في تهمة الاعتداء الجنسي









اسماء السيد - استمعت المحكمة الاثنين للاعب كرة القدم الانكليزي السابق بول غاسكوين المتهم بالاعتداء الجنسي بعدما أقدم على تقبيل سيدة في القطار وهو بحالة سكر، في حادثة تعود الى صيف العام الماضي.

وقالت محكمة تيسايد كراون في شمال شرق إنكلترا إن اللاعب السابق في نيوكاسل وتوتنهام الإنكليزيين ولاتسيو الإيطالي أخبر الشرطة أنه أقدم على تقبيل السيدة ليزيد من ثقتها بنفسها.

وقال المدعي العام وليام موزلي القضية تتعلق "باعتداء قصير لكن غير مقبول مع تلميحات جنسية من خمسيني غريب مخمور في القطار".

وأشار المدعي الى أن غاسكوين (52 عاما) حاول الجلوس على السيدة "ثم قام بوضع يديه على خديها وقبلها بالقوة على شفتيها".

وقامت المدعية بالاتصال بالشرطة بعد النزول من القطار، حيث قام الضباط باستدعاء غاسكوين في الليلة ذاتها للحادثة التي تعود الى آب/أغسطس 2018.

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ولفت موزلي ان غاسكوين الذي يعتبر على نطاق واسع واحدا من أكثر اللاعبين موهبة في جيله، أخبر الشرطة أنه كان على علم بما يدور حوله. وقال المدعي العام إن المرأة وجدت أن الحادث "صادم ومزعج".

ولفت غاسكوين الساحة الكروية العالمية بأدائه خلال كأس العالم 1990 في إيطاليا، حيث استحوذ على التعاطف في بلاده عندما انفجر باكيا بعد الخروج من الدور نصف النهائي أمام ألمانيا الغربية بعد الخسارة بركلات الترجيح 3-4، بعد تعادلهما 1-1.

وينفي "غازا" الذي عانى بعد اعتزاله كرة القدم من إدمانه على الكحول، تهمة الاعتداء الجنسي.

وأعلنت شرطة النقل البريطانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 توجيه تهمة الاعتداء للنجم السابق على خلفية تحرشه بسيدة على متن قطار.

وأثار اللاعب السابق مشاكل في مسيرته وما بعدها.

ففي عام 2016، تم تغريمه من قبل المحكمة بدفع تعويض غرامة مالية بعد توجهه بتعليق عنصري لأحد حراس الأمن السود على هامش عرض "أمسية مع غازا" الذي كان يقدمه بنفسه.