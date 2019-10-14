ليون يعين غارسيا مدربا خلفا لسيلفينيو









اسماء السيد - أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم الاثنين تعيين رودي غارسيا مدربا له بعد نحو أسبوع من عزل البرازيلي سيلفينيو على خلفية النتائج السيئة للفريق في الدوري المحلي.

وجاء في بيان للنادي على موقعه الالكتروني "يعلن نادي ليون تعيين رودي غارسيا مدربًا بدءا من اليوم"، مشيرا الى أنه ارتبط بعقد مع النادي حتى حزيران/يونيو 2021.

وبعدما بدأ ليون الموسم بقوة محققا الفوز في أول مرحلتين بنتيجة 3-صفر خارج أرضه أمام موناكو و6-صفر أمام مضيفه أنجيه، مني بأربعة هزائم وثلاثة تعادلات أدت الى تراجعه الى المركز الـ14.

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وسبق لغارسيا (55 عامًا) أن أشرف على نادي ليل (2008-2013) الذي توج معه بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) عام 2011. كما أشرف على مرسيليا في الفترة بين تشرين الأول/اكتوبر 2016 وأيار/مايو 2019، وقاده للحلول وصيفا لبطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2018 (خسر النهائي صفر-3 أمام أتلتيكو مدريد الاسباني).

ويبدأ المدرب السابق لروما الإيطالي مهامه مع نادي شرق فرنسا عندما يستضيف السبت ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي، فريق ديجون الذي تولى غارسيا تدريبه بين العامين 2002 و2007.

ويحتل ليون المركز 14 في الدوري برصيد تسع نقاط فقط من تسع مباريات، بفارق نقطة يتيمة عن ديجون صاحب المركز ما قبل الأخير.

ويحتل بطل فرنسا في سبع مناسبات آخرها عام 2008، المركز الثاني في المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، بفارق الأهداف خلف زينيت سان بطرسبورغ المتصدر، بعد تعادل مع الفريق الروسي (1-1) في الجولة الأولى وفوز على لايبزيغ الألماني 2-صفر في الثانية.