نيمار يغيب عن عن سان جيرمان لـ4 أسابيع

صرح نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، بأن النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، لم يستطع من المشاركة بالمباريات القادمة لفترة لا تقل عن 4 أسابيع، حيث ان نيمار قد تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر

يذكر أن نيمار قد شعر خلال مشاركة في مباراة البرازيل ونيجيريا الودية التي أقيمت أمس بسنغافورة، بآلام في العضلة الخلفية اليسرى والتي غادر على اسرها الملعب، بالدقيقة 12، وشارك بدلا منه كوتينيو لاعب بايرن ميونخ الألماني، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي.

كما كشف النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي، أن نيمار قد خضع للفحص بالرنين المغناطيسي، وان التقرير الطبي أكد أنه سيتعافى من الإصابة خلال 4 أسابيع، وتعد هذه الإصابة رقم 14 التي يتعرض لها نيمار منذ انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017.