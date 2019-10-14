محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 50 لاعب بمسابقة الدوري الانجليزي

جاء اسم الفرعون محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، ضمن أفضل 50 لاعباً في آخر 10 سنوات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، والذي تختاره صحيفة “ميرور” الإنجليزية.

وقد ذكرت الصحيفة، أن صلاح استطاع من تسجيل اسمه في بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث استطاع أن يحرز 32 هدفاً بأول مواسمه مع نادى ليفربول ببطولة “البريميرليج”، حيث انه أول لاعب بالتاريخ يسجل هذا العدد من الأهداف بـ 38 جولة المسابقة.

وبذلك فقد احتل المركز السادس عشر كأفضل لاعب من بين 50 لاعباً خلال آخر 10 سنوات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وبذلك استطاع التفوق على العديد من أبطال الكرة العالمية، حيث اعتمدت الصحيفة بتقيمها لأفضل لاعب على مدة تواجد اللاعب في الدوري الإنجليزي، ومدي تفوقه ضمن صفوف ناديه، مشيرة أن اللاعبين المنضمين حديثا أو منذ أقل من عامين لأندية “البريميرليج”.

ويذكر انه تم اختيار نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بأخر 10 سنوات.