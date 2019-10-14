يلا شوت i7sry مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر يوتيوب KORA STAR كورة ستار  ماتش مصر GOAL

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Egypt vs Botswana والجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيقوده اليوم المدير الفني المصري حسام البدري، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق الذي ترك المنتخب بعد الخسارة التي أودت بالمنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا الآن مباشر بدون تقطيع – مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا مباشر hd – مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا مباشر – مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا كورة ستار – مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر – يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر اليوم بدون تقطيع – مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا وكان هذا في دور ال 16، حينما فاز عليه بهدف واحد دون رد، وتضم قائمة المنتخب المصري اليوم العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف، ومحمد بسام والكثير من اللاعبين المصريين.

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