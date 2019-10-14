شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشحات يضيع هدفًا للمنتخب الوطنى أمام بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد حسين الشحات صانع ألعاب المنتخب الوطنى هجمة منظمة في الدقيقة 30 عندما استلم كرة من الجبهة اليسرى ومن كرة هات وخد مع زميله عبد الله السعيد ، سدد الشحات الكرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار الجانب الأيمن لحارس بوتسوانا

ويلتقى المنتخب الوطنى ونظيره بوتسوانا باستاد برج العرب في المباراة الودية الأولى للجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدرى.

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وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.