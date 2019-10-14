شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كوكا يضيع هدفا مؤكدا للمنتخب الوطنى أمام بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاع أحمد حسن كوكا، مهاجم المنتخب الوطنى، فرصة هدف مؤكد للفراعنة أمام بوتسوانا فى الدقيقة 14 عندما استلم كرة من داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية خارج المرمى بسنتيمترات.

وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية، وضم التشكيل كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.