مدخل خاص للاعبى المنتخب فى فندق الإقامة منعا للاختلاط بالنزلاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو منتخب مصر، تخصيص مدخل ومخرج خاص للاعبى المنتخب فى فندق الإقامة، أثناء توجههم إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية لخوض المباراة الودية أمام بتسوانا فى السابعة مساء اليوم.
يأتى ذلك رغبة من مسئولى المنتخب فى عدم اختلاط لاعبى الفراعنة بالنزلاء فى الفندق، بعدما بدأ بعض الأفراد فى التجمع داخل بهو الفندق لإلتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.
وتاريخيًا يحمل هذا اللقاء الرقم 6 في سجل مواجهات المنتخبين التي بدأت قبل ستة عشر عامًا وشهدت تفوقا واضحا للمنتخب الوطني بفوزه في 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه.
- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.
- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً.
- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.
- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.
- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.
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