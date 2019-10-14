شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواصل استعداداته للمصري في رابع جولات الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة استعداداته على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي لمواجهة النادي المصري في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام الخميس المقبل على ملعب السلام.

وشهد مران المقاصة تدريبات قوية للاعبين حيث يسعى الجهاز الفني للوقوف على التشكيل الأنسب لمباراة المصري، خاصة بعد خسارة الفريق الفيومي في الجولة الأخيرة أمام الجونة بهدف نظيف. كان المقاصة قد خاض مباراتين وديتين الأولى أمام انبي وفاز الفريق الفيومي بهدفين لهدف، فيما كانت المباراة الثانية أمام بيراميدز وتعادل الفريقان بهدف لمثله. ويمتلك المقاصة في رصيده ثلاث نقاط فقط بمسابقة الدوري العام، بعد الفوز على أسوان في مباراة الجولة الأولى بثلاثة أهدف مقابل هدفين، ثم الخسارة أمام الزمالك والجونة بهدف نظيف.

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