شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تقود إحماءات لاعبي بوتسوانا قبل مواجهة الفراعنة وديًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت سيدة ضمن الجهاز الفنى لمنتخب بوتسوانا، وقادت عملية إحماء اللاعبين، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر، فى المباراة الودية التى ستقام فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأعلن حسامَ البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية أمام بتسوانا، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.