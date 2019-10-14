شاهد.. رقصة أفريقية للاعبى بوتسوانا قبل النزول لملعب برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام لاعبو منتخب بوتسوانا برقصة أفريقية خاصة بهم قبل دخولهم لأرضية ملعب استاد برج العرب قبل خوض مباراة المنتخب الوطنى وبوتسوانا الودية بعد قليل ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.

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