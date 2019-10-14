شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بوتسوانا بدون "طبيب" أمام الفراعنة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان منتخب بوتسوانا، بطبيب منتخب مصر للشباب وليد منظور لعدم اصطحاب بعثة الضيوف الطبيب الخاص بهم.

ويواجه منتخب مصر نظيره البوتسوانى في تمام السابعة مساء وديًا على ملعب برج العرب.. وأعلن حسام البدرى مدرب المنتخب تشكيل الفراعنة ويضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد و حسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدا فى الهجوم.

وتاريخيًا يحمل هذا اللقاء الرقم 6 في سجل مواجهات المنتخبين التي بدأت قبل 16 عامًا وشهدت تفوق واضح للمنتخب الوطني بفوزه في 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه.

Advertisements

وجاءت نتائج المنتخبين على النحو التالي:

- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.

- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً.

- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.

- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.

- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.