شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع يقبل رأس حسام البدرى فور نزوله من أتوبيس المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبّل أحد مشجعى المنتخب الوطنى رأس حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى ورفع صورة خاصة بالمدير الفني وهو ما دفع الأخير إلى الذهاب للمشجع فور نزوله من أتوبيس الفراعنة وقام بتقبيله أيضًا.
وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية بعد قليل أمام بتسوانا على استاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مشجع يقبل رأس حسام البدرى فور نزوله من أتوبيس المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.