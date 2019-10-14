شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع يقبل رأس حسام البدرى فور نزوله من أتوبيس المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبّل أحد مشجعى المنتخب الوطنى رأس حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطنى ورفع صورة خاصة بالمدير الفني وهو ما دفع الأخير إلى الذهاب للمشجع فور نزوله من أتوبيس الفراعنة وقام بتقبيله أيضًا.

وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية بعد قليل أمام بتسوانا على استاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.