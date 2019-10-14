ديسابر يحضر ودية مصر وبتسوانا في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز على متابعة مباراة مصر الودية أمام بتسوانا، في لقاء ضمن استعدادات المنتخب المصري لتصفيات أمم أفريقيا 2021.

وتعد مواجهة بتسوانا هي الظهور الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، والذي أعلن عن تشكيل شهد تواجد عدد من الوجوه الجديدة والعائدة للظهور مجددًا.

وظهر ديسابر في مدرجات ملعب برج العرب لمتابعة مباراة المنتخب المصري، والذي يتواجد به 4 لاعبين من فريق بيراميدز.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.