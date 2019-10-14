مباشر.. مصر 0-0 بتسوانا.. الخطورة تظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

تصوير- حازم جودة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مصر وبتسوانا الودية المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

وتعد هذه المباراة هي الظهور الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، الذي تولى قيادة الفراعنة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

تشكيل المنتخب: محمد الشناوي، أحمد فتحي، محمود علاء، أحمد حجازي، عبدالله جمعة، محمد النني، طارق حامد، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود تريزيجيه، أحمد حسن كوكا.

ملخص المباراة:

سيطر منتخب مصر على الكرة خلال العشر دقائق الأولى من عمر المباراة أملا في افتتاح التسجيل مبكرا، دون تشكيل أي تهديد هجومي وسط تكتل لاعبي بتسوانا في منطقتهم.

وفي الدقيقة الـ14، وصلت الكرة إلى أحمد حسن كوكا بعد عدة تمريرات، ليسدد مهاجم سبورتنج براجا من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس بتسوانا نجح في تحويلها إلى ضربة ركنية.

حاول منتخب مصر مجددا زيارة شباك بتسوانا، لكن تسديدة أحمد حجازي مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة الـ15.

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وفي الدقيقة الـ17، استلم حسين الشحات تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع بتسوانا بمهارة عالية ويرسل الكرة إلى أحمد حسن كوكا، لكن رأسية الأخير مرت فوق العارضة الأفقية.

وفي أول فرصة حقيقية للمنتخب، مرر عبدالله السعيد كرة ذكية إلى محمود تريزيجيه داخل المنطقة، لكن الأخير سددها بوجه قدمه الخارجي من الجبهة اليسرى لتذهب إلى أيدي حارس بتسوانا.

وبعد مرور نصف ساعة، واصل كوكا تهديد مرمى بتسوانا بعدما حصل على الكرة داخل المنطقة من محمود تريزيجيه، لكن احتسب الحكمم إبراهيم نور الدين خطأ ضده بعد دهس قدم لاعب بتسوانا.

واصل المنتخب خطورته على بتسوانا بعدما مرر عبدالله السعيد الكرة إلى حسين الشحات، ليسددها الأخيرة مباشرةً تجاه مرمى بتسوانا، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة الـ31 من المباراة.

وفي الدقيقة الـ37، أشهر الحكم إبراهيم نور الدين البطاقة الصفراء للجزائري عادل عمروش، المدير الفني لمنتخب بتسوانا، بداعي الاعتراض على القرارات التحكيمية.

ظلت النتيجة على حالها حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين مصر وبتسوانا.

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