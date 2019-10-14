الأهلي يكشف لمصراوي تطورات أزمة كوليبالي مع النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للأهلي، أن النادي رفض عرض النجم الساحلي بسداد مستحقات الإيفواري سليماني كوليبالي بالعملة التونسية، خاصةً أن الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم كان بالدولار.

وسبق لكوليبالي أن انضم إلى الأهلي عام 2017، ولكنه رحل بشكل مفاجئ دون الحصول على استغناء، ما دفع النادي إلى التقدم بشكوى ضده إلى الفيفا الذي حكم على اللاعب بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار.

وقال حلمي عبدالرازق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عاد النجم وقال إنه سيقدم طلبا إلى البنك المركزي في تونس ليقوم بتغيير العملة إلى الدولار، لكن رفضنا أيضا وقلنا لا نضمن أن يكون البنك المركزي به دولارات".

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وأضاف: "الأهلي طلب فيما بعد الحصول على خطاب بنكي موجه إلى بنك مصري مثله، لكن إدارة النجم رفضت، فتوقفت الأمور ووصلت إلى نقطة الصفر، واللاعب لن يتمكن من المشاركة إلا في يناير المقبل في حالة قيده".

وأتم المستشار القانوني للأهلي تصريحاته قائلا: "كان يتعين على نادي النجم الساحلي سداد مستحقات الأهلي لدى كوليبالي من قيمة عقد اللاعب عن السنوات التي سيقضيها مع الفريق طالما يحتاج إلى جهوده الفنية".

يُذكر أن قرعة دوري أبطال إفريقيا بدور المجموعات وضعت النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الثانية، بجانب تواجد فريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.