استعدادا للقمة.. أزارو يقود الأهلي لهزيمة الإعلاميين وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزًا صعبا على الإعلاميين وديًا، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب التتش استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة.

وجاءت مباراة الأهلي الودية أمام الإعلاميين استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل، في الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

ولعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: شريف إكرامي

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الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

الوسط: حسام عاشور، اليو ديانج، محمد محمود، أحمد الشيخ، وليد سليمان.

الهجوم: وليد ازارو.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو والذي أحرزه ف الشوط الأول، حيث ظهر محمد محمود العائد من الإصابة في اللقاء بشكل مميز.

وأهدر صالح جمعة ركلة جزاء في ودية الأهلى والإعلاميين بعد ان احتسبها الحكم لصالح جيرالدو.