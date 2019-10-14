تشكيل مصر أمام بتسوانا في الظهور الأول للبدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب، تشكيل أول مباراة رسمية تحت قيادته أمام بتسوانا وديا، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في نوفمبر. وجاء تشكيل مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وعبدالله جمعة Advertisements الوسط: طارق حامد، ومحمد النني وسط الهجوم: حسين الشحات، وعبدالله السعيد، وتريزيجية الهجوم: أحمد حسن كوكا وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد، ومحمد بسام، وباهر المحمدي، وحمدي فتحي، ومحمد حمدي، وأيمن أشرف، ورجب بكار، وحسام حسن، ومحمد مجدي أفشة.

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