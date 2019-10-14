عودة ثنائي الزمالك للقاهرة.. وميتشو يقرر حضور مباراة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
وصل الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي لاعبي نادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم الإثنين، عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما في ودية الكاميرون.
وانتظم النقاز في التدريبات الجماعية اليوم بملعب النادي، فيما حصل ساسي علي راحة من التدريب بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الأخير.
وجاء عدم مشاركة ساسي بالمران اليوم خوفا من تعرضه للإجهاد، علي أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات المقبلة.
كما توجه الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إلي ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية المقررة إقامتها مساء اليوم.
ويأتي ذلك من أجل متابعة المدير الفني للاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة للدوري.
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