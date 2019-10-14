مران الزمالك.. شيكابالا يخوض تدريبات تأهيلية.. وحسن يواصل برنامجه العلاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الزمالك شهد قيادة الثنائي دوسان المدرب العام لفريق الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق تدريبات اليوم، وذلك بسبب سفر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لبرج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية.

Advertisements

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء المنيا الودي أمس الأحد، تدريبات استشفائية علي هامش مران اليوم بملعب النادي تحت قيادة الاسباني رودريجيز مدرب الأحمال بالفريق، من اجل التغلب علي الارهاق وتجهيز هذه المجموعة بشكل قوي للفترة المقبلة.

وأدى محمود عبدالرازق شيكابالا تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي وذلك علي هامش تدريبات الفريق اليوم يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع لشيكابالا لتجهيزه للفترة المقبلة ، وذلك في ظل معاناته من اصابة عضلية.

وفي سياق متصل، واصل محمد حسن لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تحت اشراف الجهاز الطبي بالفريق، من أجل التعافي من الاصابة التي يعاني منها بالركبة.