تشكيل الأهلي أمام الإعلاميين.. محمد محمود يظهر لأول مرة بعد الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإعلاميين الودية، المقرر لهاء مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة القمة أمام الأهلي.
ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، السبت المقبل، في الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.
وشهد تشكيل الأهلي ظهور محمد محمود، لاعب وسط الفريق، بعد عودته من الإصابة والتي استمرت 10 شهور.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمي: شريف إكرامي
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.
خط الوسط: حسام عاشور، اليو ديانج، محمد محمود، أحمد الشيخ، وليد سليمان.
خط الهجوم: وليد ازارو.
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