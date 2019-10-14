سلة الزمالك 18 يهزم قناة السويس بدور الـ 16 للدوري

فاز فريق سلة الزمالك 18 سنة للبنين على هيئة قناه السويس بنتيجة 38/71 في مباراة الذهاب التي أقيمتبين الفريقين بدور ال16 ببطولة الدوري المرتبط.
ومن المقرر أن تقام مباراةالإياب بالدور نفسه من البطولة الخميس المقبل في تمام الرابعة عصرا.
ويقود الفريق محمد عاطف مديرا فنيا وأحمد همام مدربا عاما وأشرف هلال إداريا للفريق.
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