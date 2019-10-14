لوكا مودريتش يوضح تفاصيل إصابته الأخيرة

أوضح الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مؤخراً خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام ويلز في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وكان قائد منتخب كرواتيا، تعرض للإصابة مع نهاية مواجهة ويلز، والتي

إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال مودريتش في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه يعاني من نتوء عضلي يسبب له بعض الآلام، ولكنه يرى أن الأمر ليس بخطير

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وسيتحسن خلال أيام.

وأوضح "طبيب المنتخب تحدث معي حول الإصابة، ولن تكون فترو الغياب طويلة، وقد تواصل مع الجهاز الطبي لريال مدريد من أجل إطلاعهم على التفاصيل".

وتتخوف جماهير ريال مدريد من احتمالية غياب مودريتش عن الكلاسيكو أمام برشلونة، والمقرر يوم 26 أكتوبر الجاري في الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.