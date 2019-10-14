بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا اليوم الإثنين 14 أكتوبر

يقدم الوفد بث مباشر لمباراة منتخب مصر وبتسوانا، والتي من المقرر لها أن تقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، والتي تأتي في إطار الاستعدادات المنتخب الوطني لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2021. 2021. تشكيلة الفراعنة لودية بتسوانا على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: عبد الله جمعة، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي. Advertisements خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد. خط الهجوم: تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، حسين الشحات. تعتبر مباراة مصر ضد بتسوانا هي الظهور الاول للمدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة بقيادة المدير الفني حسام البدري ، بينما يشاركه في الجهاز كلاً من طارق مصطفى وأحمد أيوب بمنصب المدرب العام وسيد معوض بمنصب المدرب المساعد وأيمن طاهر بمنصب مدرب حراس المرمى.

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